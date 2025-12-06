Ολυμπιακός – ΑΕΚ: Ο Παραολυμπιονίκης Νίκος Παπαγγελής θα είναι καλεσμένος των Πειραιωτών στη Fun Fan Zone του ΣΕΦ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο ΣΕΦ τον Παραολυμπιονίκη, Νίκο Παπαγγελή, ο οποίος και θα μιλήσεις στους μικρούς οπαδούς της ομάδας, στο περιθώριο του αγώνα με την ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου για την GBL και στη Fun Fan Zone του ΣΕΦ θα βρίσκεται από νωρίς ο Νίκος Παπαγγελής, για να συμβουλεύσει τα παιδιά που θα δώσουν το “παρών” στο γήπεδο.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Λίγο μετά την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (3 Δεκεμβρίου) ο Ολυμπιακός τιμά με σεβασμό τους συνανθρώπους μας και καλεί πριν από τον αγώνα με την ΑΕΚ τους μικρούς του φίλους σε μια συνάντηση – συζήτηση με τον Παραολυμπιονίκη μας Νίκο Παπαγγελή.

Μαζί του θυμόμαστε ότι η προσβασιμότητα δεν είναι απλή επιλογή, αλλά υποχρέωση όλων μας. Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε άνθρωπο που παλεύει, διεκδικεί και εμπνέει. Μαζί, κάνουμε τον αθλητισμό και την κοινωνία πραγματικά ανοιχτή για όλους. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να γίνουμε ΟΛΟΙ ΦΙΛΟΙ.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου έλα στην Fun Fan Zone, για ένα διαφορετικό Sunday Funday Family Game. Στον αγώνα με αντίπαλο την ΑΕΚ ο Παραολυμπιονίκης Νίκος Παπαγγελής θα συνομιλήσει, θα παίξει και θα συμβουλεύσει τους μικρούς μας φίλους (έως 14 ετών).

Μαζί του θυμόμαστε ότι η… pic.twitter.com/P3lWOa1Ic9 — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) December 6, 2025

Δώσε το «παρών» στον αγώνα με την ΑΕΚ για την Stoiximan GBL και γνώρισε από κοντά τον Νίκο Παπαγγελή δηλώνοντας συμμετοχή στην παρακάτω φόρμα.

https://bit.ly/3MrqiMp

* Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

* Ώρα έναρξης 11.30, διάρκεια 40 λεπτά”.