Ο Μπιόρν Ένγκελς δεν βρισκόταν ψηλά στη λίστα του Όσκαρ Γκαρθία, με αποτέλεσμα να αγωνιστεί ελάχιστες φορές επί των ημερών του Ισπανού τεχνικού στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ο Βέλγος αμυντικός επέστρεψε στην ενδεκάδα στο παιχνίδι με την Κέρκυρα και σκόραρε, μάλιστα, ένα από τα πέντε γκολ της ομάδας του Πειραιά.

Λίγες ώρες μετά το τέλος του αγώνα, ο Ένγκελς έκανε μια μάλλον αιχμηρή ανάρτηση στα social media. «Επέστρεψα νωρίς από τις διακοπές για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς», έγραψε.

Came back from holiday early to get the three points! 😎😜 #Olympiacos pic.twitter.com/VO3bhJluYn

— Bjorn Engels (@BjornEngels) April 17, 2018