Αθλητικά

Ολυμπιακός: Αλλαγή ώρας στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο

Η Super League ανακοίνωσε ότι η αναμέτρηση θα ξεκινήσει το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 21:30
Ο Κώστας Φορτούνης
Ο Κώστας Φορτούνης με τη φανέλα του Ολυμπιακού/ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ατρόμητο στην πρεμιέρα της φετινής Super League και η διοργανώτρια αρχή πέντε μέρες πριν τον αγώνα ανακοίνωσε αλλαγή ώρας διεξαγωγής.

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την πρώτη αγωνιστική της Super League ήταν προγραμματισμένο για το Σάββατο 22 Αυγούστου στις 22:00, όμως μετά την αλλαγή, η αναμέτρηση θα κάνει σέντρα στις 21:30 της ίδιας μέρας.

Η ανακοίνωση της Super League

«Ανακοινώνεται ότι ο αγώνας Ολυμπιακός – Ατρόμητος Αθηνών, στο πλαίσιο της 1ης Αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, αλλάζει ώρα και θα διεξαχθεί, το Σάββατο 22/08/2026 στις 21:30 (αντί για τις 22:00)».

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Αθλητικά
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