Ολυμπιακός: Αμφίβολοι οι Ποντένσε και Ροντινέι ενόψει Ατρομήτου

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (10/01/26, 19:30) με τους Ποντένσε και Ρόντινει να είναι αμφίβολοι για την αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής στο Περιστέρι.

Μετά τον Ρέτσο που έκανε μικροεπέμβαση στο χέρι αμφίβολοι είναι και οι Ποντένσε και Ροντινέι για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Ο Πορτογάλος έχει ενοχλήσεις, ενώ ο δεξιός μπακ των ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από ίωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μεντιλίμπαρ θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή για να δει την κατάσταση των αθλητών του, ούτως ώστε να καταστρώσει τα πλάνα του για το παιχνίδι της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ και θέλουν μόνο τη νίκη στο Περιστέρι, για να εκμεταλλευτούν κάποια απώλεια της Ένωσης στο παιχνίδι με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη (11/01/26, 19:30).