Ο Ολυμπιακός “έκοψε” πρόωρα το δανεισμό του Ουί Τζο Χουάνγκ από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός δεν έμεινε στην Αγγλία και επέστρεψε στην πατρίδα του για χάρη της Σεούλ.

Με τον Ολυμπιακό, ο Ουί Τζο “μέτρησε” 14 συμμετοχές χωρίς γκολ και έχασε τη θέση του στην ομάδα με τον Μίτσελ στον πάγκο, για να αποχωρήσει τελικά και οριστικά από την ομάδα.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ τον παραχώρησε όμως και πάλι ως δανεικό, αυτή τη φορά στη Σεούλ της Νοτίου Κορέας, η οποία και ανακοίνωσε την απόκτηση του διεθνούς επιθετικού.

OFFICIAL | FC Seoul have confirmed the signing of Hwang Ui-jo on loan from Nottingham Forest. #kleague pic.twitter.com/DOqP5cPZoh