Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε από την Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι η πώληση των 16.400.000 ευρώ του Αντρέ Λουίζ

Η μεταγραφή του Αντρέ Λουίζ από τον Ολυμπιακό στην Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι ήταν γνωστή εδώ και καιρό, όμως μετά την ανακοίνωση της ομάδας του MLS απέκτησε και επίσημο χαρακτήρα.

Ο Ολυμπιακός θα βάλει στα ταμεία του 16.400.000 ευρώ, ενώ στη συμφωνία υπάρχει και μπόνους επίτευξης στόχων ύψους 3.500.000 ευρώ. Οι Πειραιώτες κράτησαν και ένα σημαντικό ποσοστό μεταπώλησης του Αντρέ Λουίζ, το οποίο φτάνει το 20% και είναι μεταβαλλόμενο ανάλογο με το ποσό μελλοντικής του μεταγραφής από την Σπόρτινγκ Κάνσας Σίτι.

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Ο Βραζιλιάνος μπορεί να έπαιξε μόλις 10 ματς με τον Ολυμπιακό και να έδωσε μία ασίστ σε επίσημο ματς, όμως οι ερυθρόλευκοι κατάφεραν να τον πουλήσουν με ένα ποσό που θα τους βοηθήσει πολύ στην αγορά, με τις μεταγραφές των Αρμάντο Γκονσάλες και Κρίστιαν Κάσερες να είναι προ των πυλών.

Ο Αντρέ Λουίζ υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρσει σχεδόν 1.300.000 ευρώ τον χρόνο.