Ο Γιώργος Πρίντεζης προσπάθησε να… φτιάξει τους παίκτες του Ολυμπιακού με δυο κουβέντες, λίγο πριν το τζάμπολ του ημιτελικού με την Αναντολού Εφές.

Το κάνει πριν από κάθε αγώνα του Ολυμπιακού. Αυτή τη φορά, όμως, το… βραβείο δεν είναι μια απλή νίκη, αλλά η είσοδος της ομάδας στον τελικό της φετινής Euroleague.

Ο Γιώργος πρίντεζης μάζεψε τους παίκτες του Ολυμπιακού λίγο πριν βγουν στο παρκέ της «Stark Arena» και τους είπε: «Είμαστε καλύτερη ομάδα, καλύτεροι παίκτες. Πάμε να το κάνουμε!».

🗣 Printezis : “We are better team, better players”!!!



Let’s do this!!! 💪🏽💪🏽💪🏽 #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/FdjAowFZ9K