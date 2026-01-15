Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον Μπιανκόν ενόψει Λεβερκούζεν, επιστρέφει ο Πιρόλα

Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (0-2 υπέρ των Θεσσαλονικέων) ο Τζουλιάν Μπιανκόν αποχώρησε με ενοχλήσεις στο πόδι και σκόρπισε ανησυχία ενόψει του μεγάλου αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού team του Ολυμπιακού δεν δείχνουν σοβαρό πρόβλημα, ωστόσο η κατάσταση του Μπιανκόν θα εκτιμηθεί για να φανεί αν θα μπορεί να δηλώσει το παρών στο παιχνίδι του Champions League με την Μπάγερ Λεβερκούζεν (20/01/26, 22:00).

Ο Λορέντσο Πιρόλα έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων και όλα δείχνουν ότι θα είναι διαθέσιμος για τα επόμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Ο Ιταλός έχει έναν μήνα απραξίας και μένει να φανεί η αγωνιστική του κατάσταση του.