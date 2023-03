Η ΚΑΕ Ολυμπιακός θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του Παναγιώτη Γκαραγκάνη, ο οποίος έφυγε σήμερα (7/3) από τη ζωή.

Ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Γκαραγκάνης, ο οποίος κάλυπτε επί χρόνια το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 40 ετών.

Λίγο πριν από το τζάμπολ της 27ης αγωνιστικής της Euroleague με την Μπαρτσελόνα, ο Χρήστος Μπαφές άφησε μια ανθοδέσμη και μία φανέλα στη θέση που συνήθιζε να κάθεται ο ρεπόρτερ στο ΣΕΦ.

🙏🏽 Gone too soon. May you rest peacefully. #OlympiacosBC pic.twitter.com/7UCe6Zk0Yz