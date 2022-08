Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα (25/08, 22:00 LIVE από το Newsit.gr) τον Απόλλωνα Λεμεσού στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, στον αγώνα ρεβάνς των play off του Europa League.

Ο Κάρλος Κορμπεράν ανακοίνωσε έτσι την ενδεκάδα, με την οποία ο Ολυμπιακός θα ψάξει την πρόκριση στους ομίλους του Europa League, έχοντας τελικά και τον Χουάνγκ σε αυτή.

Ο Χουάνγκ ήταν ο σκόρερ του Ολυμπιακού στο 1-1 του πρώτου αγώνα, αλλά αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Κύπρου και έτσι έκανε… αγώνα δρόμου για να είναι στο 100% και τελικά θα ξεκινήσει κανονικά στην αναμέτρηση.

Βατσλίκ, Άβιλα, Σισέ, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Χουάνγκ, Κούντε, Μασούρας, Ζινκερνάγκελ και Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Απόλλωνα Λεμεσού από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against @APOLLONOFFICIAL is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #UEL #OLYAPOL #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/ogC65Fcv1a