Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Ντιόγκο Ζότα: «Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του»

Ο Ντιόγκο Ζότα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία την Τετάρτη (3/7/25) με την τραγική είδηση του θανάτου του να έχει σκορπίσει τη θλίψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ανάμεσα στις ομάδες που έστειλαν συλλυπητήρια προς την οικογένεια του 28χρονου και ο Ολυμπιακός.

Ο Ολυμπιακός ο οποίος είχε αντιμετωπίσει την Γουλβς στους «16» του Europa League τη σεζόν 2019-20, περίοδο στην οποία ο Ντιόγκο Ζότα φορούσε τη φανέλα των «λύκων» έκανε συλλυπητήρια ανάρτηση για τον 28χρονο, με τους Πειραιώτες να γράφουν:

«Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους αγαπημένους του Ντιόγκο και του Αντρέ. Οι σκέψεις μας είναι επίσης με όλους στην Λίβερπουλ σε αυτή την τραγική στιγμή».

Our deepest condolences to Diogo’s and André’s family and loved ones. Our thoughts are also with everyone at Liverpool FC at this tragic time. pic.twitter.com/h2tsApWE6l