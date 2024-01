Μια πειστική και άνετη εμφάνιση, ο Ολυμπιακός κατάφερε να την κάνει “θρίλερ” στα τελευταία λεπτά. Η Αρμάνι Μιλάνο ισοφάρισε στο φινάλε, αλλά η ομάδα του Μπαρτζώκα έφτασε τελικά στη νίκη μέσα στο κατάμεστο ΣΕΦ (79-74) και μπήκε με το… δεξί στο 2024, στη Euroleague. Μιλουτίνοφ και Φαλ οι κορυφαίοι των Πειραιωτών. Φλακαντόρι και Μπορτολάνι οι πιο μεγάλες απειλές της ομάδας του Μεσίνα. “Τεράστιο” τρίποντο νίκης ο Γουίλιαμς-Γκος.



Έκανε τα εύκολα, δύσκολα, αλλά πήρε το αποτέλεσμα που ήθελε! Ο Ολυμπιακός μπήκε με το… δεξί στο 2024 και στο δεύτερο γύρο της Euroleague, επικρατώντας εντός έδρας της Αρμάνι Μιλάνο με 79-74.

Στο 10-8 ανέβηκε το ρεκόρ του Ολυμπιακού, με την ομάδα του Μπαρτζώκα να έχει μπροστά της ματς ε την Μονακό στο ΣΕΦ, στην ολοκλήρωση της “διαβολοβδομάδας”. Στο 7-11 έπεσε η Αρμάνι Μιλάνο.

Νίκολα Μιλουτίνοφ (13π. Με 4/6 δίποντα, 5/6 βολές, 5 ριμπάουντ) και Μουστάφα Φαλ (12 π. Με 5/5 δίποντα, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 6 ασίστ) έκαναν τη… διαφορά. Οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης κι ο Άλεκ Πίτερς είχαν εξαιρετικά διαστήματα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας πήγε σε ροτέισον δέκα παικτών αφήνοντας τους Μήτρου-Λονγκ – Σίκμα στον πάγκο και τους Μπραζντέικις, Λούντζη, Πάπας εκτός δωδεκάδας. Μεγάλο “τρίποντο” πέτυχε στο φινάλε του ματς ο Γουίλιαμς-Γκος, όταν οι Ιταλοί προσπαθούσαν να φέρουν τα… πάνω – κάτω.

Φλακαντόρι και Νέιπιερ πέτυχαν από 14 πόντους για την ομάδα του Μεσίνα, ενώ ο Μπορτολάνι έκανε απίστευτο 4ο δεκάλεπτο, σημειώνοντας όλους του τους πόντους (11π.).

Το ματς…

Μετά από ένα ξεκίνημα με λάθος επιλογές από τις δυο ομάδες, ο Ολυμπιακός κατάφερε να τρέξει στο παρκέ, να εκμεταλλευτεί την αστοχία της Αρμάνι Μιλάνο και με σκόρερ τους Φαλ και Γουόκαπ να κάνει ένα σερί 10-0 και να φτιάξει μια μικρή διαφορά (10-2). Οι Ιταλοί παρέμειναν άστοχοι. Έβαλαν καλάθι με τον Χάινς, σκοράροντας σχεδόν μετά από πέντε λεπτά παιχνιδιού (10-4). Κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες των Πειραιωτών αλλά και η βελτίωση της ομάδας του Μεσίνα στην άμυνα, έφερε τη μείωση του σκορ (15-11). Οι ερυθρόλευκοι έχασαν το ρυθμό τους στην επίθεση, γνώρισαν την ισοφάριση και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο χάνοντας την πρωτοπορία στο σκορ (18-19).

Η είσοδος του Λαρεντζάκη στο ματς έδωσε “ενέργεια” στον Ολυμπιακό, στην άμυνα. Επιθετικά, όμως, οι Πειραιώτες έδειξαν νευρικότητα κι έτσι το ματς κύλησε χωρίς κάποια ομάδα να ξεφύγει. Οι “ερυθρόλευκοι” επέλεξαν να “ταΐσουν” τον Μιλουτίνοφ, αλλά ο Νέιπιερ ήταν εύστοχος σε τρίποντο κι έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην Αρμάνι Μιλάνο (24-26), στα μέσα της περιόδου. Ο Λαρεντζάκης έδωσε τη δική του απάντηση (27-26) για να έρθει το κάρφωμα του Μιλουτίνοφ και να αναγκάσει τον Μεσίνα να πάρει τάιμ άουτ. Ο Σέρβος σέντερ πήρε αρκετές προσπάθειες, απέναντι σε άμυνα που ήταν προσαρμοσμένη πάνω του.

Ο Λαρεντζάκης σημείωσε 8 πόντους στην περίοδο αλλά έγινε αλλαγή, φτάνοντας τα 3 φάουλ. Ο Φλακαντόρι ήταν ο μοναδικός παίκτης της Αρμάνι που κόντραρε τους γηπεδούχους. Ένα μικρό ξέσπασμα των Πειραιωτών στο φινάλε του δεκαλέπτου, έστειλε τις δυο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-35.

Η Αρμάνι Μιλάνο συνέχισε να έχει κακές επιθετικές επιλογές και στην τρίτη περίοδο, κάνοντας τον Μεσίνα να… πιάνει το κεφάλι του! Χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα, ο Ολυμπιακός έδειξε να έχει βρει ρυθμό και να κρατάει τη διαφορά πάνω από τους δέκα πόντους, με άνεση, έχοντας διαφορετικούς σκόρερ. Φλακαντόρι και Νέιπιερ ήταν οι μοναδικοί από την ιταλική ομάδα, που μπορούσαν να φέρουν σε δύσκολη θέση τους παίκτες του Μπαρτζώκα. Η διαφορά έφτασε στο +13 στη λήξη της τρίτης περιόδου (63-50).

