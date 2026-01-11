Ολυμπιακός: «Ας φροντίσουν να έρθει ελίτ διαιτητής με ΠΑΟΚ, αλλιώς να αναβάλλουν το ματς»

Λίγο μετά το φινάλε της 16ης αγωνιστικής της Super League, η ΠΑΕ Ολυμπιακός -μέσω τοποθέτησής της- αναφέρθηκε σε διαιτητικά λάθη που είδε στα ματς της Κυριακής (11.01.2026) και ζήτησε από τον Στεφάν Λανουά, να ορίσει ελίτ διαιτητή στο μεσοβδόμαδο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ (14.01.2026), για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Στον Ολυμπιακό στάθηκαν στις διαιτησίες των παιχνιδιών Άρης – ΑΕΚ και Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός και ενόψει του προημιτελικού με τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο, τόνισαν: “Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

“Μετά τα αδιανόητα από τον Ινδό με νορβηγικό διαβατήριο που ανακάλυψε ο Λανουά για να διευθύνει το παιχνίδι της αγωνιστικής και τα όσα τραγελαφικά είδαμε στο άλλο βραδινό ματς απο τον Έλληνα διαιτητή Κατοίκο, ακούμε ότι ετοιμάζεται ο “αρχιδιαιτητής” να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια!

Προφανώς θα είναι μια ακόμα πρόκληση από τον Λανουά και την ΕΠΟ. Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για τα τοπικά πρωταθλήματα. Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν”.