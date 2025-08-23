Ολυμπιακός – Αστέρας Τρίπολης 2-0: Ο Γιαζίτσι λύτρωσε τους Πειραιώτες με απίθανο γκολ

Με ένα φοβερό γκολ από τον Γιαζίτσι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ολυμπιακός έκαμψε την αντίσταση του σκληροτράχηλου Αστέρα Τρίπολης, επικρατώντας με 2-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί έγραψε το τελικό σκορ στην τελευταία φάση του αγώνα.

Ο Ολυμπιακός τα βρήκε σκούρα κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης στο κεκλεισμένων των θυρών “Γ. Καραϊσκάκης”, στο πρώτο του επίσημο παιχνίδι της σεζόν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Πειραιώτες είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ωστόσο δεν μπορούσαν να διασπάσουν την εξαιρετικά οργανωμένη άμυνα των Αρκάδων, οι οποίοι πίστεψαν ότι θα φύγουν με θετικό αποτέλεσμα από το Φάληρο στην πρεμιέρα της Super League.

Ο Γιαζίτσι, όμως, είχε διαφορετική άποψη. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός του Ολυμπιακού πέρασε ως αλλαγή στο παιχνίδι και χάρισε ουσιαστικά τη νίκη στην ομάδα του με ένα απίθανο σουτ έξω από την περιοχή στον τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιαζίτσι είχε χάσει την περασμένη σεζόν, λόγω ενός πολύ σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί σε παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί διαμόρφωσε το τελικό σκορ (2-0) στην τελευταία φάση του αγώνα, με τον Μαροκινό επιθετικό να πετυχαίνει δύο τέρματα, αλλά να μετράει μόνο το ένα, αφού την πρώτη φορά υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ.

Ο αγώνας

Με τον Σταύρο Πνευμονίδη στο αρχικό σχήμα και χωρίς κανένα από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, οι πρωταθλητές προσπάθησαν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Είχαν τη μπάλα στα πόδια, αλλά τους έλειπε η φαντασία και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα δοκίμασαν να απειλήσουν με γεμίσματα, αναζητώντας τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Ο Μαροκινός πέτυχε ένα γκολ στο 51΄, το οποίο όμως ακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR. Μετά τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, ο Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να βελτιώσει την ομάδα του στο δημιουργικό τομέα με Μουζακίτη και Μαρτίνς κι ο Ολυμπιακός έβαλε τη μπάλα «κάτω» για να παίξει πιο ορθολογικά. Στο 73΄ με έξοχο πλασέ ο Τσικίνιο έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι του Τσιντώτα, στη μεγαλύτερη ευκαιρία των γηπεδούχων.

Όσο περνούσε η ώρα, ο Αστέρας το πίστευε ολοένα και περισσότερο. Η αμυντική του προσέγγιση ήταν υποδειγματική, ενώ αποπειράθηκε να «χτυπήσει» στη μετάβαση με τον ταχύτατο Εμμανουηλίδη. Με την είσοδο του αγώνα στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Μεντιλίμπαρ έπαιξε τα τελευταία του χαρτιά με Γιαζίτσι και Μπρούνο.

Ένα σουτ του Μουζακίτη στο 83΄ έφυγε λίγο άουτ κι αυτή ήταν η μοναδική ενδιαφέρουσα στιγμή του τελευταίου 20λεπτου.

Όλα έμοιαζαν χαμένα για τους «ερυθρόλευκους», μέχρι την ώρα που ο Γιαζίτσι «ζύγισε» τη μπάλα έξω από την περιοχή και με εκπληκτικό σουτ την έστειλε στα δίχτυα του Τσιντώτα.

Μια από τις μοναδικές ιστορίες που μόνο το ποδόσφαιρο μπορεί να δημιουργήσει, καθώς ο Τούρκος επιστρέφει φέτος μετά από σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί τον περασμένο Οκτώβριο, εναντίον του Αστέρα! Έμελλε να επιστρέψει σε επίσημο ματς εναντίον του ίδιου αντιπάλου και να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη. Στην εκπνοή (90+7΄) ο Ελ Κααμπί αξιοποίησε την κάθετη του Μπρούνο και… άνοιξε λογαριασμό για τη φετινή σεζόν.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουϊς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγα (81΄ Μπρούνο), Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια (62΄ Μαρτίνς), Γκαρθία (62΄ Μουζακίτης), Έσε (74΄ Νασιμέντο), Τσικίνιο, Ροντινέι, Πνευμονίδης (81΄ Γιαζίτσι), Ελ Κααμπί.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο (86΄ Τριανταφυλλόπουλος), Σιλά, Έντερ, Γιαμπλόνσκι, Μπαρτόλο (68΄ Κετού), Εμμανουηλίδης (68΄ Μόρα), Καλτσάς (84΄ Χαραλαμπόγλου), Μακέντα (84΄ Τζοακίνι).