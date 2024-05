Ολυμπιακός – Άστον Βίλα: Με Κίνι η ενδεκάδα των Πειραιωτών

Ο Ολυμπιακός θα δώσει σε λίγη ώρα (09/05, 22:00, LIVE από το Newsit.gr) τη μεγάλη ρεβάνς με την Άστον Βίλα στα ημιτελικά του Conference League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα των Πειραιωτών.

Ο Μεντιλίμπαρ επέλεξε ουσιαστικά και πάλι την ενδεκάδα που έφερε το θρίαμβο για τον Ολυμπιακό, στο πρώτο παιχνίδι με την Άστον Βίλα, με μοναδική αλλαγή για τη ρεβάνς του Conference League, τον Κίνι αντί του Ορτέγκα. Ο Αργεντινός δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού και ο Ισπανός θα τον αντικαταστήσει στο αριστερό άκρο της άμυνας των Πειραιωτών.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Κίνι, Έσε, Ιμπόρα, Τσικίνιο, Φορτούνης, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

