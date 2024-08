Ολυμπιακός: Αυτή είναι η επετειακή εμφάνιση για τα 100 χρόνια

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός αποκάλυψε την εντυπωσιακή επετειακή εμφάνιση για τα 100 χρόνια του συλλόγου με ανάρτηση της στα social media.

Η σεζόν 2024-25 είναι χρονιά ορόσημο για την ιστορικά του Ολυμπιακού, καθώς οι Πειραιώτες συμπληρώνουν 100 χρόνια ζωής.

Πέρα από το επετειακό έμβλημα που θα έχουν φέτος όλες οι εμφανίσεις της ομάδας, οι ερυθρόλευκοι έδωσαν στη δημοσιότητα και την εντυπωσιακή ριγωτή φανέλα.

Η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ έκανε τα αποκαλυπτήρια της πανέμορφης πρώτης εμφάνισης, στην οποία κυριαρχεί το κόκκινο για το πάθος και το λευκό για την αγνή αγάπη, αλλά και το χρυσό για τη θρυλική δόξα και ιστορία του δαφνοστεφανωμένου έφηβου.

Με δυναμική γραμμή και ρετρό αναφορές η νέα πρώτη αγωνιστική εμφάνιση του Ολυμπιακού ενθουσιάζει – όπως και οι άλλες δύο που παρουσίασαν οι ερυθρόλευκοι πριν από λίγες μέρες – για την ποιότητα και δωρική της εικόνα, έτσι όπως ταιριάζει στον Ολυμπιακό και στον κόσμο του.

OLYMPIACOS F.C. 24 / 25 HOME JERSEY 🔴⚪️



100 χρόνια τώρα. Εμείς για εσάς. Και εσείς για εμάς.



Μαζί γράφουμε ένδοξη θρυλική ιστορία.



Celebrating 100 years. You and we, together for each other.



Together we write our Legend’s glorious history.#Olympiacos #WeKeepOnDreaming… pic.twitter.com/KwFLAHQGDn