Ολυμπιακός: Διαθέσιμος με Ατρόμητο ο Ζουλιάν Μπιανκόν

Όλα καλά με τον Γάλλο αμυντικό, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή στον τελικό του Super Cup
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Λήξη συναγερμού στον Ολυμπιακό για τον Μπιανκόν.

Ο Ζουλιάν Μπιανκόν είχε γίνει αναγκαστική αλλαγή για τον Ολυμπιακό στον τελικό του Betsson Super Cup με τον ΟΦΗ, αφήνοντας τη θέση του στον Αλέξη Καλογερόπουλο, ο οποίος έκρινε το παιχνίδι.

Ο Γάλλος αμυντικός δεν έχει κάτι σοβαρό, αποχωρώντας από το παιχνίδι καθώς είχε κάποιες κράμπες, λόγω της μεγάλης προσπάθειας του στον αγώνα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν ήθελε να ρισκάρει, με δεδομένο ότι απουσιάζει με τραυματισμό και ο Πιρόλα, και τον έκανε αλλαγή.

Έτσι, ο Μπιανκόν υπολογίζεται κανονικά για το δύσκολο παιχνίδι με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι το Σάββατο (10/01, 19:30), όντας το απόλυτο φαβορί για να ξεκινήσει βασικός στο πλευρό του Ρέτσου.

