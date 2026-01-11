Ολυμπιακός: Έμειναν 3.000 εισιτήρια για το σπουδαίο ματς με τον ΠΑΟΚ στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14.01.2026, 18:30, Newsit.gr) τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τον κόσμο της ομάδας να βρίσκεται για μια ακόμα φορά στο πλευρό των παικτών του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Όπως έγινε γνωστό από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, από τα εισιτήρια που τέθηκαν προς διάθεση, έχουν μείνει πλέον 3.000 και μένει να φανεί αν για ακόμη μια φορά υπάρξει sold out στο Φάληρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προπώληση των εισιτηρίων συνεχίζεται μέσω Internet (www.olympiacos.org) έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα:

Θυμίζουμε ότι το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ είναι ένα μονό νοκ-άουτ παιχνίδι που κρίνει την πρόκριση στα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με το ενδιαφέρον να είναι τεράστιο.

Ο κόσμος των “ερυθρόλευκων” θέλει να δώσει ώθηση στην ομάδα του, η οποία είναι μέσα σε όλους της τους στόχους και προετοιμάζεται επίσης για δύο “τελικούς” απέναντι σε Λεβερκούζεν και Άγιαξ.