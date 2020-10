Ολυμπιακός: Επέστρεψε με γκολάρα ο Σουντανί (video)

Ο Ολυμπιακός έδωσε φιλικό αγώνα με τα Χανιά στο “Καραϊσκάκης” και ο Χαλίλ Σουντανί είχε την ευκαιρία να βρει αγωνιστικό ρυθμό μετά από πολύ καιρό, καθώς είχε τραυματιστεί σοβαρά την περασμένη σεζόν.

Ο εξτρέμ του Ολυμπιακού ήταν πάντως από αυτούς που ξεχώρισαν στον αγώνα και μάλιστα πέτυχε και μία φοβερή γκολάρα έξω από την περιοχή.

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 2-0 στη φιλική αναμέτηση κι ο Σουντανί ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ, με ένα τρομερό σουτ από μακριά. Ο ίδιος το “ανέβασε” μάλιστα στα social media, δηλώνοντας χαρούμενος για την επιστροφή του στη δράση με γκολ.

Good to be back and happy to score again for my team! Pame @olympiacosfc 🙏 #nevergiveup pic.twitter.com/cYM0pV20sd