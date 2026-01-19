Συμβαίνει τώρα:
Ολυμπιακός: Επιμένουν για Φρεντ στην Τουρκία

Νέο τουρκικό δημοσίευμα για επαφές του Ολυμπιακού με τον Φρεντ
Ο Φρεντ
Ο Φρεντ σε αγώνα της Φενέρμπαχτσε / Ulrik Pedersen/CSM (Credit Image: © Ulrik Pedersen/Cal Sport Media) (Cal Sport Media via AP Images)

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για ματς “τελικό” με την Μπάγερ Λεβερκούζεν στη League Phase του Champions League, αλλά την ίδια ώρα συνεχίζονται και τα μετεγγραφικά σενάρια λόγω Ιανουαρίου, με το όνομα του Φρεντ της Φενέρμπαχτσε να βρίσκεται στο προσκήνιο.

Ο πρώην παίκτης της Σαχτάρ Ντόνετσκ και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, έχει συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά στην Τουρκία επιμένουν ότι υπάρχουν συζητήσεις με τον Ολυμπιακό για τη μετεγγραφή του Φρεντ στην ομάδα του Πειραιά.

Ο 32χρονος μέσος είναι πιθανό να αποχωρήσει για να ελευθερώσει χώρο για τον Ενγκολό Καντέ στην τουρκική ομάδα και ένα νέο ρεπορτάζ του sporOn, τον φέρνει σε επαφές με τους “ερυθρόλευκους” για την απόκτησή του από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ.

