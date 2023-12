Ο Γκουστάβο Σκάρπα δεν κατάφερε να δείξει την αξία του στην Ελλάδα και ο Ολυμπιακός άναψε το “πράσινο φως” για τη μετεγγραφή του στην Ατλέτικο Μινέιρο, η οποία και ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Μετά από μόλις 7 συμμετοχές στην ελληνική Super League 1, ο Σκάρπα αποτελεί κι επίσημα παρελθόν για τον Ολυμπιακό, με την Ατλέτικο Μινέιρο να τον ανακοινώνει ως… δώρο από τον Άγιο Βασίλη, με φωτογραφία στην οποία φαίνεται να κάνει skateboard.

“Το δώρο από τον Άγιο Βασίλη απαντήθηκε. Ο 29χρονος μέσος, κορυφαίος παίκτης του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος του 2022, υπέγραψε με την ομάδα έως τον Δεκέμβριο του 2027. Στα προηγούμενα χρόνια έπαιξε σε Παλμέιρας, Νότιγχαμ Φόρεστ και Ολυμπιακό. Πάμε μαζί Σκαρπίνια!”, γράφει η ανάρτηση της Μινέιρο.

SCARPA É DO #GALO! 🐔✍🏼



🎁🎅🏼 A Massa pediu e nós atendemos! O meio-campista de 29 anos, melhor jogador do @Brasileirao 2022, assina com o Clube até dezembro de 2027! Nos últimos anos, o atleta passou por Palmeiras, Nottingham Forest-ING e Olympiacos-GRE!



Vamos juntos,… pic.twitter.com/KBUp14vqaH