Νέο όνομα στα μετεγγραφικά του Ολυμπιακού. Οι “ερυθρόλευκοι” φέρονται να κινούνται για την απόκτηση του αμυντικού χαφ της Κορίνθιανς, Φαούστο Βέρα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολυμπιακός έκανε επίσημη πρόταση στην Κορίνθιανς για τον 23χρονο αμυντικό χαφ της Κορίνθιανς, Φαούστο Βέρα.

Οι δυο σύλλογοι φέρονται να βρίσκονται σε διαδικασία διαπραγματεύσεων, με τη χρηματιστηριακή αξία του παίκτη να φτάνει τα 7 εκατ. ευρώ, την ώρα που υπάρχουν κι άλλες ομάδες, που έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Ο Φάουστο Βέρα είναι διεθνής με τις μικρές ομάδες της Αργεντινής και μπορεί να παίξει στον άξονα, στις θέσεις “6”, “8”, αλλά και στο “10”. Ο 23χρονος έχει 73 συμμετοχές με ένα γκολ και τρεις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις στη Βραζιλία, ενώ στην Αργεντινή είχε 79 ματς στο ενεργητικό του με εννιά γκολ και τέσσερις ασίστ.

