Ολυμπιακός: Επιστροφή για Μπρουμά και Χολέμπας με ΠΑΣ Γιάννινα

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει την Κυριακή (17.01.2021) στο «Καραϊσκάκης», μετά από τρια εκτός έδρας ματς και ο Πέδρο Μαρτίνς ανακοίνωσε την αποστολή που θα έχει για τον αγώνα με τον ΠΑΣ Γιάννινα (15:00).

Αποστολή χωρίς Ραντζέλοβιτς αλλά με Μπρουμά και Χολέμπας από τον Πέδρο Μαρτίνς για το αυριανό (17.01.2021 / 15:00) Ολυμπιακός ΠΑΣ Γιάννινα.

Ο νεαρός σέρβος εξτρέμ αισθάνθηκε ενοχλήσεις την Παρασκευή κι έτσι έμεινε εκτός αποστολής, όπως και Μπα, που συμπλήρωσε κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την ποινή του σε αυτό το ματς.

Στην… εξέδρα θα μείνουν και οι Σουντανί, Μάξι Λοβέρα, Ούγκο Κάιπερς και Μπρούνο. Την ίδια στιγμή, έχουμε… επιστροφή για Μπρουμά και Χολέμπας, που είχαν χάσει το ματς της Τετάρτης με τον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή

Σα, Τζολάκη, Κρίστινσον, Ραφίνια, Ντρέγκερ, Σεμέδο, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Παπαδόπουλο, Χολέμπας, Εμβιλά, Μπουχαλάκη, Πέπε, Καμαρά, Μασούρα, Βρουσάι, Μπρούμα, Τιάγκο Σίλβα, Βαλμπουενά, Φορτούνη, Χασάν, Ελ Αραμπί.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα. / The squad players selected ahead of the match against PAS Giannina. 🔴⚪️#Olympiacos #OLYPAS #slgr #Football #SquadList pic.twitter.com/W6KFbDkrI6