Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας: Μέσα ο Νιλικίνα, εκτός οι Παπανικολάου και Λαρεντζάκης

Τα τελευταία νέα από το ερυθρόλευκο “στρατόπεδο”
Ο Φρανκ Νιλικίνα (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Ο Φρανκ Νιλικίνα (ΦΩΤΟ ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί απόψε το βράδυ τον Ερυθρό Αστέρα (12.02.2026, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) για την 28η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει μια επιστροφή αλλά και αρκετές απουσίες.

Συγκεκριμένα, Κώστας Παπανικολάου, Κόρι Τζόσεφ, Μόντε Μόρις και Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου.

Αντίθετα, στις επιλογές του Έλληνα τεχνικού του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Φρανκ Νιλικίνα. Δεδομένα εκτός είναι οι Κίναν Έβανς και Μουστάφα Φαλ.

