Ο Ολυμπιακός μέσω ανάρτησης στα social media, αποχαιρέτησε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ , ευχαριστώντας τον για τη συμβολή του στην επιτυχημένη φετινή σεζόν.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, όπως έχει γίνει γνωστό εδώ και κάποιες θα συνεχίσει την καριέρα του στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και στο μαγικό κόσμο του NBA με τη φανέλα των Ντάλας Μάβερικς.

Ο Ολυμπιακός μέσω του λογαριασμού του στα social media, αποχαιρέτησε τον 26χρονο γκαρντ.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

“Ευχαριστούμε που έδειξες αληθινή προσήλωση και αποφασιστικότητα στον Ολυμπιακό! Σου ευχόμαστε καλή τύχη στο επόμενο βήμα της καριέρας σου Τάιλερ”

Thank you for showning true dedication and determination to #OlympiacosBC ! We’re wishing you the best of luck in the next step of your career. @TDORSEY_1 #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/XzCjDe7HfR