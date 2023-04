Η Φενέρμπαχτσε έκανε τη ζημιά στον Ολυμπιακό στο δεύτερο μεταξύ τους παιχνίδι στο ΣΕΦ για τα πλέι οφ της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε των Πειραιωτών με 82-78, πήρε το πλεονέκτημα έδρας και η σειρά πλέον πηγαίνει στην Πόλη για δύο παιχνίδια.

Ο Ολυμπιακός για ακόμα μία φορά πληγώνεται σε δεύτερο παιχνίδι προημιτελικής σειράς στην Euroleague. Το είχε πάθει και με τη Σιένα, το είχε πάθει πέρυσι με τη Μονακό και το έπαθε και φέτος, με τη Φενέρμπαχτσε να καταφέρνει να κάνει το μπρέικ και να παίρνει το πλεονέκτημα έδρας.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα της σειράς:

Game 1: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 79-68

Game 2: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 78-82

Game 3: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 3/5 στις 20:45

Game 4: Φενέρμπαχτσε – Ολυμπιακός 5/5 στις 20:45

Game 5: Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε 9 ή 10/5

* Οι αγώνες 4 και 5, αν χρειαστούν. Οι σειρές είναι best-of-five, ο πρώτος στις τρεις νίκες προκρίνεται στο Final Four

Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να νικήσει τη Φενέρμπαχτσε στην Πόλη, προκειμένου να μείνει ζωντανός στη μάχη για πρόκριση στο Final Four της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει όλα τα φόντα να κάνει μπρέικ στα πλέι οφ, όπως ακριβώς έκανε και πέρυσι με τη Μονακό, αλλά και όπως έκανε φέτος στην κανονική διάρκεια κόντρα στη Φενέρμπαχτσε, όπου διέλυσε τους Τούρκους μέσα στο σπίτι τους.

Όλα αυτά αρκεί οι παίκτες του Ολυμπιακού να είναι συγκεντρωμένοι και να μην χάνουν το ένα ριμπάουντ πίσω από το άλλο, όπως συνέβη στο δεύτερο παιχνίδι στο ΣΕΦ, με τη Φενέρμπαχτσε να κάνει πάρτι κάτω από τα καλάθια στα τελευταία δευτερόλεπτα και να φτάνει στη νίκη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά.

THIS IS WHAT HE DOES!



How good is Vezenkov? The @Olympiacos_BC with an unreal triple 😮 #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/daArB0CvBn