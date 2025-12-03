Αθλητικά

Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ: Αμφίβολος ο Εβάν Φουρνιέ για την αναμέτρηση της Euroleague

Ο Γάλλος είναι άρρωστος και δεν θα προπονηθεί μία μέρα πριν το παιχνίδι
Εβάν Φουρνιέ
Ο Εβάν Φουρνιέ με τη φανέλα του Ολυμπιακού/EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Φενερμπαχτσέ για την 14η αγωνιστική της Euroleague (04/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) με τον Εβάν Φουρνιέ να ανεβάζει πυρετό και να μην προπονείται με τους συμπαίκτες του μόλις μία μέρα πριν την αναμέτρηση της Euroleague.

Ο Φουρνιέ είναι αμφίβολος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ και η συμμετοχή του θα κριθεί από την κατάσταση της υγείας του. Ο Φρανκ Νιλικίνα θα είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αναμέτρηση, αφού έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε.

Ο ΜακΚίσικ είναι και αυτός αμφίβολος και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή. Φαλ και Έβανς παραμένουν εκτός για τους Πειραιώτες.

