Ολυμπιακός – Φιορεντίνα: Ολοταχώς για sold out το «Αρτέμιο Φράνκι» για τον τελικό του Conference League

Ολυμπιακός και Φιορεντίνα κοντράρονται το βράδυ της Τετάρτης (29.05) στην OPAP Arena, για την κούπα του Conference League, αλλά την ίδια στιγμή στο “Αρτέμιο Φράνκι” των “βιόλα” η ατμόσφαιρα θα είναι άκρως… γηπεδική.

Η Φιορεντίνα θα ανοίξει τις πύλες του “Αρτέμιο Φράνκι” προκειμένου οι φίλοι της ομάδας να παρακολουθήσουν από γιγαντοοθώνη τον τελικό με του Conference League, κόντρα στον Ολυμπιακό.

Οι άνθρωποι της Φιορεντίνα έβαλαν συμβολική τιμή 5 ευρώ και σύμφωνα με την πληροφόρηση που υπάρχει, έχουν ήδη πωληθεί 27.000 εισιτήρια και αναμένεται μέσα στις επόμενες μέρες να γίνει και το sold out.

Οι φίλοι της Φιορεντίνα θα έχουν έτσι την ευκαιρία, να παρακολουθήσουν όλοι μαζί, από το “Αρτέμιο Φράνκι” τον τελικό της OPAP Arena.

