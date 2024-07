Ολυμπιακός για Ελ Αραμπί: «Ήρθε σαν σπουδαίος παίκτης και φεύγει σαν θρύλος»

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί με ένα video, στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» αποκαλούν τον Μαροκινό επιθετικό θρύλο της ομάδας.

Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί αποτελεί παρελθόν από τον Ολυμπιακό, με τον 37χρονο επιθετικό να συνεχίζει την καριέρα του στην Κύπρο, μετά από μια άκρως πετυχημένη πενταετία στον Πειραιά.

Στο πλαίσιο του αποχαιρετισμού με τον έμπειρο επιθετικό, ο Ολυμπιακός μέσω ενός video χαρακτήρισε τον Ελ Αραμπί θρύλο της ομάδας, προσθέτοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι πάντα οικογένεια για τον ίδιο.

«Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ο κορυφαίος ξένος σεντερ φορ της ιστορίας του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ μας, ήρθε σαν σπουδαίος ποδοσφαιριστής και φεύγει σαν ΘΡΥΛΟΣ!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ θα είναι πάντα οικογένεια για σένα Γιουσέφ!» αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

