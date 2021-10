Ο Γκάρι Ροντρίγκες αποτέλεσε την τελευταία φετινή μετεγγραφή της ΠΑΕ Ολυμπιακός και δεν έχει ακόμη προλάβει να αγωνιστεί με τη φανέλα του, αλλά με την Εθνική του Ομάδα έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο 31χρονος εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι πέτυχε γκολ με φοβερό σουτ στις καθυστερήσεις του αγώνα με τη Λιβερία, χάρη στο οποίο η ομάδα του πήρε τη νίκη με 2-1 και “ανέβηκε” στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας του ομίλου της στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ροντρίγκες πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 63′ και έγινε… χρυσή στο 90+2′, όταν με μία “φωτοβολίδα” έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και καθόρισε το αποτέλεσμα.

Cape Verde 🇨🇻 absolutely steals the match from Liberia 🇱🇷 in stoppage time pic.twitter.com/ROrKTc9fXo