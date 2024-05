Ολυμπιακός: Η UEFA έκανε focus στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στα γκολ του στο Conference League

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί είναι από τους πιο καθοριστικούς παράγοντες στην πορεία του Ολυμπιακού μέχρι τον τελικό του Conference League. Η UEFA “χαρτογράφησε” τη γεμάτη γκολ παρουσία του στη διοργάνωση.

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημείωσε τα 5 από τα 6 γκολ που πέτυχε ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια με την Άστον Βίλα και στην ουσία… οδήγησε τον Ολυμπιακό στον τελικό του Conference League.

Τα… κατορθώματα του στο Conference League (10 γκολ σε 8 αγώνες) έκαναν την UEFA να ασχοληθεί με τον επιθετικό του Ολυμπιακού για μια ακόμα φορά, “χαρτογραφώντας” τα τέρματα που πέτυχε σε κάθε γύρο που αγωνίστηκε, στη διοργάνωση.

Η ανάρτηση του λογαριασμού του Conference League στο Twitter για τον πρώτο σκόρερ της φετινής διοργάνωσης.

El Kaabi in the #UECL this campaign pic.twitter.com/lGlxDwU2KZ