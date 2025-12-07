Ολυμπιακός: Η αποστολή των Πειραιωτών για το μεγάλο ματς με την Καϊράτ – Πετάει σήμερα για Αστάνα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός ξεπέρασε εύκολα το “εμπόδιο” του ΟΦΗ για τη 13η αγωνιστική της Super League και πλέον στρέφει την προσοχή του στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και στον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα με την Καϊράτ Αλμάτι, για την 6η αγωνιστική της League Phase του Champions League (09.12.2025, 17:30, Newsit.gr).

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το σπουδαίο ματς με την Καϊράτ Αλμάτι, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να γνωστοποιεί την αποστολή που θα ταξιδέψει στην Αστάνα. Το όνομα του Ρέτσου απουσιάζει από τις επιλογές του Βάσκου κόουτς.

Η αποστολή του Ολυμπιακού:

Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι

Το μεσημέρι της Κυριακής (07.12.2025) η αποστολή του Ολυμπιακού θα πετάξει με τσάρτερ για την Αστάνα, όπου την Τρίτη θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι για τη League Phase του Champions League. Ένα ματς που θεωρείται καθοριστικό για την ευρωπαϊκή συνέχεια των “ερυθρόλευκων”.

Οι Πειραιώτες θα ταξιδέψουν για την Αστάνα μαζί με την ομάδα Νέων, η οποίο επίσης έχει μπροστά της μια κρίσιμη αναμέτρηση με την αντίστοιχη ομάδα της Καϊράτ.

Οι Πειραιώτες θα προπονηθούν αύριο στην Αστάνα, επιχειρώντας να προσαρμοστούν στις χαμηλές θερμοκρασίες και στις ιδιαίτερες συνθήκες του ταξιδιού, ενόψει μιας από τις πιο απαιτητικές αποστολές της σεζόν.