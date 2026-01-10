Αθλητικά

Ολυμπιακός: Η «έκρηξη» των οπαδών, το σοκ με τον τραυματισμό του Μόρις και η αποθέωση για την ερυθρόλευκη νίκη

Η παρακάμερα του Ολυμπιακού από το ματς με την Μπάγερν
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε με πανηγυρικό τρόπο στις νίκες στη Euroleague, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση της Μπάγερν μέσα στο ΣΕΦ (95-80), για την 21η αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η παρακάμερα του Ολυμπιακού “έπιασε” όλες τις στιγμές έντασης και πάθους στο ματς, όπως και τα παγωμένα βλέμματα παικτών και οπαδών τη στιγμή που ο Μόντε Μόρις αποχώρησε υποβασταζόμενος από το παρκέ του ΣΕΦ.

Θυμίζουμε ότι με αυτή του τη νίκη, ο Ολυμπιακός ανέβασε το ρεκόρ του στο 128, έχοντας όμως αγώνα λιγότερο. Η Μπάγερν υποχώρησε στο 7-14.

Αθλητικά
