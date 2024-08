Ολυμπιακός: Η εμφάνιση έκπληξη για τα 100 χρόνια και το μυστηριώδες κάδρο

Στη παρουσίαση του Ολυμπιακού για τις φανέλες της νέας σεζόν υπάρχει και μια σημειολογία για την συλλεκτική εμφάνιση που θα φορεθεί από τους Πειραιώτες για μια και μοναδική φορά τον Μάρτιο του 2025.

Ο Ολυμπιακός έφερε στη δημοσιότητα τις φανέλες που θα φορά η ποδοσφαιρική ομάδα για τη νέα σεζόν, στην οποία οι «ερυθρόλευκοι» συμπληρώνουν 100 χρόνια από την ίδρυση τους. Μάλιστα στο πολύ όμορφο video που δημοσιεύτηκε από τον σύλλογο ξεχωρίζει πλάνο με ένα παππού να τοποθετεί σε κάδρο τη φανέλα, με τον εγγονό του να κοιτάζει με απορία.

Σε αυτό το κάδρο θα τοποθετηθεί η συλλεκτική φανέλα για τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού, η οποία θα φορεθεί σε ένα και μόνο παιχνίδι της ομάδας, τον Μάρτιο του 2025. Οι άνθρωποι των ερυθρόλευκων κρατούν αυτή την εμφάνιση μυστική, λεπτομέρειες δεν έχουν γίνει γνωστές και θα είναι έκπληξη στους φίλους της ομάδας.

OLYMPIACOS F.C. 24 / 25 HOME JERSEY



100 χρόνια τώρα. Εμείς για εσάς. Και εσείς για εμάς.



Μαζί γράφουμε ένδοξη θρυλική ιστορία.



Celebrating 100 years. You and we, together for each other.



Together we write our Legend’s glorious history.#Olympiacos #WeKeepOnDreaming… pic.twitter.com/KwFLAHQGDn