Ολυμπιακός: Η ιστορική πρώτη Euroleague στη Ρώμη και οι back-to-back τίτλοι

Ο Ολυμπιακός έχει γράψει τη δική του “λαμπερή” ιστορία στη Euroleague και απόψε (24.05.2026, 21:00, newsit.gr, Novasports Prime) κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης -μέσα στο “T-Center” τη Αθήνας- θέλει να κατακτήσει για 4η φορά στην ιστορία του το βαρύτιμο τρόπαιο.

Από το 2013 και την τελευταία του κατάκτηση έως το 2026, μεσολάβησαν δεκατρία χρόνια προσμονής, για ένα 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο, στον Ολυμπιακό. Στο 15ο της Final Four και πέμπτο διαδοχικό (2022, 2023, 2024, 2025, 2026), η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ελπίζει πως το τρόπαιο θα επιστρέψει… στον Πειραιά, με νίκη απέναντι στην πολυνίκη της διοργάνωσης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων.

Η πίεση στους Πειραιώτες για την επιτυχία και την κορυφή υπάρχει πάντα. Φέτος όμως, μετά την εκπληκτική της πορεία σε regular season και πλέι οφ και με την έδρα του Παναθηναϊκού να “βάφεται” στα ερυθρόλευκα από τους φίλους της ομάδας, το “σκηνικό’ που έχει στηθεί, φαντάζει ιδανικό.

Από το 1994 στο Τελ Αβίβ μέχρι το 2026 στην Αθήνα, ο Ολυμπιακός έχει πάρει μέρος σε 15 Final Four. 32 χρόνια με στιγμές απογοήτευσης αλλά και τρία “στέμματα”! Οι ερυθρόλευκοι χαμογέλασαν το 1997 στη Ρώμη, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο.

Η ιστορική πρώτη Euroleague μαζί με triple crown

Το 1997 γράφτηκε στο βιβλίο της ιστορίας του Ολυμπιακού με τεράστια γράμματα. Η ομάδα του Ντούσαν Ίβκοβιτς σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά της, σε Ελλάδα και Ευρώπη και σήκωσε όλες τις κούπες.

Με μπροστάρη τον Ντέιβιντ Ρίβερς και την παθιασμένη στήριξη των οπαδών του, ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μπαρτσελόνα με 73-58 και πανηγύρισε μέσα στη Ρώμη την πρώτη του ιστορική Euroleague. Λίγες εβδομάδες αργότερα ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα με triple crown.

Η “άλωση” της Κωνσταντινούπολης και η back-to-back κορυφή

Ο Ολυμπιακός κατάφερε μέσα σε μια διετία να γίνει ο μπασκετικός δυνάστης της Ευρώπης. Τόσο το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, όσο και το 2013 στο Λονδίνο, οι “ερυθρόλευκοι” προκάλεσαν εφιάλτες στους αντιπάλους τους. Έχοντας την πρώτη χρονιά στον πάγκο τον Ντούσαν Ίβκοβιτς και τη δεύτερη τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο Ολυμπιακός κατάφερε να βγάλει στους δρόμους τους οπαδούς του.

Το 2012, στον τελικό της Κωνσταντινούπολης, το “πεταχτάρι” του Γιώργου Πρίντεζη στο φινάλε του τελικού με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας έδωσε στον Ολυμπιακό τη δεύτερη Euroleague στην ιστορία του (62-61).

Με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα επικράτησε “τρέλα”. Χιλιάδες οπαδοί του Ολυμπιακού έκλεισαν το αεροδρόμιο και την Αττική οδό τιμώντας με αυτόν τον τρόπο την ομάδα, σβήνοντας έτσι μια “δίψα” πολλών ετών!

Το 2013, στον τελικό του Λονδίνου, η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν αυτή τη φορά η ομάδα που “υποκλίθηκε” στην ερυθρόλευκη ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζώκα και του Βασίλη Σπανούλη!

Οι Ισπανοί βρέθηκαν με διψήφια διαφορά πόντων, μπροστά στο ημίχρονο, αλλά στην επανάληψη ο “Kill Bill” ήταν συγκλονιστικός και οδήγησε τους Πειραιώτες στη νίκη (100-88) και στην 3η τους Euroleague.

Ο Ολυμπιακός έφτασε στο back-to-back και έδωσε νέα απερίγραπτη χαρά στους φίλους του.