Ολυμπιακός: Η κατάκτηση του Conference League σε billboard στην Times Square

Ο Ολυμπιακός και η κατάκτηση του Conference League έπαιξαν σε έναν από τους πιο διάσημους δρόμους του κόσμου. Στην Times Square η κορυφαία ερυθρόλευκη στιγμή.

Ο Ολυμπιακός έζησε την πιο λαμπρή στιγμή της ιστορίας του, κατακτώντας το Conference League στις 29 Μαΐου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι Πειραιώτες σήκωσαν τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας τους στο ποδόσφαιρο και το αμερικανικό χρηματιστήριο «Nasdaq» έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Πειραιά στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Συγκεκριμένα, στην εμβληματική πλατεία της Νέας Υόρκης «Times Square», όπου συγκεντρώνονται εκατομμύρια άνθρωποι καθημερινά, το Nasdaq billboard παίζει στις οθόνες του την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό.

Olympiacos at the iconic Nasdaq tower in Times Square, New York!

With an impressive message, Nasdaq congratulated Olympiacos of Greece for winning the UEFA Europa Conference League, the first Greek team ever to win a European trophy in football! Olympiacos continues to… pic.twitter.com/C1k16eSrJT