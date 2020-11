Ολυμπιακός: “Η Λίβερπουλ ετοιμάζει πρόταση 9 εκατ. ευρώ για τον Σεμέδο” λένε στην Αγγλία (pic)

Συνεχίζονται τα σενάρια για τον Ρούμπεν Σεμέδο και τη Λίβερπουλ, με αγγλικό δημοσίευμα να κάνει λόγο για πρόταση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για την απόκτηση του Πορτογάλου αμυντικού.

Η Λίβερπουλ έχασε δύο αμυντικούς της με τραυματισμό και πλέον ψάχνει εναγωνίως αντικαταστάτη για τον Ιανουάριο κι ο Σεμέδο φαίνεται ότι έχει “προκριθεί” ως η πιο εύκολη και σίγουρη λύση.

Ο Ολυμπιακός φέρεται να ζητάει 20 εκατομμύρια ευρώ για τον παίκτη, αλλά η αγγλική Mirror αναφέρει ότι οι “κόκκινοι” ετοιμάζουν μία προσφορά κάπου στη… μέση, με 8 εκατομμύρια λίρες ή περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι οι δύο πλευρές έχουν εξαιρετικές σχέσεις, μετά και τη μετεγγραφή του Τσιμίκα το περασμένο καλοκαίρι.

