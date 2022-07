Η Μποταφόγκο, φέρεται να είναι σε επαφές με τον Ολυμπιακό για το ενδεχόμενο απόκτησης του Τικίνιο, με τον Βραζιλιάνο επιθετικό να είναι σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Βραζιλία, ο πρώτος στόχος για την κορυφή της επίθεσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το αξιόπιστο βραζιλιάνικο μέσο «Globoesporte», οι άνθρωποι της Μποταφόγκο, είναι σε ανοιχτή επικοινωνία με Ολυμπιακό για την περίπτωση του Τικίνιο, επιθυμώντας να τον εντάξουν στο δυναμικό της ομάδας με τη μορφή δανεισμού.

Υπενθυμίζεται, ότι στον Ολυμπιακό μετά την προσθήκη και του Αμπουμπακάρ Καμαρά υπάρχουν 4 επιθετικοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός για την κορυφή της επίθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι ο Τικίνιο ξεκίνησε βασικός στην ισόπαλη αναμέτρηση μεταξύ του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Χάιφα για το Champions League, με τον Πέδρο Μαρτίνς να δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στον Βραζιλιάνο επιθετικό.

Depois de Zahavi, o alvo da vez para a camisa 9 do Botafogo é o brasileiro Tiquinho Soares. A diretoria alvinegra conversa com o estafe do atleta e com o Olympiacos para fechar a contratação, que pode ser por empréstimo com opção de compra.



📰 GE pic.twitter.com/S12cszn46g