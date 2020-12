Ολυμπιακός: Η “οβίδα” του Καμαρά υποψήφια για γκολ της αγωνιστικής στο Champions League (video)

Ο Μαντί Καμαρά πέτυχε ένα εξαιρετικό γκολ για τον Ολυμπιακό στην έδρα της Μαρσέιγ, αλλά τα δύο πέναλτι των Γάλλων, δεν του επέτρεψαν να το πανηγυρίσει όπως θα έπρεπε.

Ο Αφρικανός μέσος έχει αποδειχθεί πάντως “λίρα 100” για τον Ολυμπιακό και συνεχίζει τις εκπληκτικές εμφανίσεις του και στο φετινό Champions League, ανεβάζοντας την αξία του.

Η “οβίδα” του κόντρα στη Μαρσέιγ δε, είναι μεταξύ των υποψηφίων για γκολ της αγωνιστικής, με τους Πειραιώτες να κάνουν κάλεσμα στον κόσμο να το ψηφίσει, μέσα από τα social media.

Το γκολ του Καμαρά συναγωνιζεται αυτά των Αντουάν Γκριεζμάν (Μπαρτσελόνα), Αλεξάντερ Σόλς (Μίντιλαντ) και Ιρφάν Καχβετσί (Μπασακσεχίρ) στην 5η αγωνιστική του Champions League.

Το γκολ του Καμαρά είναι υποψήφιο για #UCLGOTW της 5ης αγωνιστικής του Champions League! Μπείτε στο παρακάτω link και ψηφίστε! / @MCamarajr10‘s #goal against @OM_Officiel has been nominated for the #UCL #GoalOfTheWeek award! Visit this link and #vote!⚽️🚀👉🏻https://t.co/Yl3QiwrcxY pic.twitter.com/heP3JjsZa6