Ο Ολυμπιακός μπορεί να υπολογίζει και πάλι τον Μαντί Καμαρά, αφού η Ρόμα αποφάσισε να μην ενεργοποιήσει την οψιόν για την αγορά του Αφρικανού μέσου.

Η Ρόμα θα έπρεπε να καταβάλει το ποσό των 11,5 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Καμαρά με κανονική μετεγγραφή, αλλά ο Ζοσέ Μουρίνιο και η διοίκηση της ομάδας, αποφάσισαν να μη συμβεί αυτό.

Το ίδιο θα συμβεί και με τον Βαϊνάλντουμ και την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ οι Ρωμαίοι θα προσπαθήσουν να επεκτείνουν τον δανεισμό του Γιορέντε από τη Λιντς. Όσον αφορά τον Ολυμπιακό, αναμένεται πια απόφαση της ομάδας για το μέλλον του Καμαρά και αν θα φορέσει ξανά τη φανέλα των Πειραιωτών ή θα παραχωρηθεί ξανά.

#ASRoma will not trigger the option to buy (€11,5M) for Mady #Camara, who returns to #Olympiacos. #transfers