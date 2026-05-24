Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης στο «Τ-Center» για το καθιερωμένο χαλάρωμα πριν τον τελικό της Euroleague

Για 5η φορά στην iστορία της Euroleague, Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης θα διεκδικήσουν το τρόπαιο, στον τελικό της διοργάνωσης που θα γίνει απόψε το βράδυ (24.05.2026, 21:00, Novasports Prime, Newsit.gr) στο “T-Center” της Αθήνας.

Η πολυνίκης Ρεάλ Μαδρίτης των 11 τίτλων, προηγείται με 3-1 του Ολυμπιακού, σε αυτούς τους τέσσερις τελικούς έως σήμερα, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να θέλει να πάρει την.. εκδίκησή της, για τη χαμένη “μάχη” του 2023, στο Κάουνας και να “στεφτεί” για 4η φορά κορυφαία ομάδα της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αποστολές των δύο ομάδων βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής στο “T-Center” και έκαναν το πρωινό shoot-around, ώστε να είναι πανέτοιμες για την μεγάλη μονομαχία.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει απουσίες, ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπολογίζει στους Έντι Ταβάρες, Άλεξ Λεν και Ουσμάν Γκαρούμπα.