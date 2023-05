Μετά την κόρνα της λήξης του Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, το ΣΕΦ πήρε φωτιά, με τους Πειραιώτες να πανηγυρίζουν έξαλλα τη δεύτερη σερί παρουσία τους στο Final Four της Euroleague.

Μετά το τέλος του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, ξεκίνησε το μεγάλο πάρτι στο ΣΕΦ, με τον κόσμο της ομάδας του Πειραιά να πανηγυρίζει έξαλλα τη μεγάλη ερυθρόλευκη επιτυχία.

Εκατοντάδες καπνογόνα έκαναν γρήγορα την εμφάνισή τους, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να κατεβαίνει μετά από λίγα λεπτά στο παρκέ, όταν οι ομάδες είχαν αποχωρήσει.

Δείτε βίντεο από το “καυτό” ΣΕΦ:

Olympiacos advances to the Final Four ans SEF turns red🔥🔥 pic.twitter.com/PG2QjE3ii0