Ολυμπιακός: Κανονικά στην αποστολή ο Ρέτσος για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο για την 16η αγωνιστική της Super League στο Περιστέρι (10/01/26, 19:30, Newsit.gr, Novasports Prime) και θα αγωνιστεί χωρίς τους Πιρόλα, Ποντένσε και Ροντινέι. Κανονικά στην αποστολή των «ερυθρολεύκων» ο Ρέτσος.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος είχε κάνει μικροεπέμβαση στο χέρι μετά τον τελικό του Betsson Super Cup, όμως αυτό το γεγονός δε θα του στερήσει τη συμμετοχή στην αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Ο Ποντένσε έμεινε εκτός αποστολής λόγω ενοχλήσεων, ενώ Πιρόλα και Ροντινέι είναι εκτός λόγω ίωσης. Στο Copa Africa με τις εθνικές του ομάδες παραμένουν οι Ελ Κααμπί και Μπρούνο.

H αποστολή του Ολυμπιακού: Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.