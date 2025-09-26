Ολυμπιακός – Καρδίτσα: Οι Πειραιώτες θέλουν επιβεβαιώσουν ότι είναι το φαβορί κατάκτησης του Super Cup

Πέρασαν 110 ημέρες από το τέλος της GBL της περασμένης σεζόν και έχουμε και πάλι δράση! Η αυλαία της σεζόν ανοίγει σήμερα (26.09.2025) με τους ημιτελικούς του Super Cup που θα διεξαχθεί για 6η φορά στη σύγχρονη μορφή του. Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Προμηθέας και Καρδίτσα θα “παλέψουν” για το τρόπαιο.

Ο Παναθηναϊκός λείπει από το φετινό Super Cup, συνεπώς το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου φαντάζει να είναι ο Ολυμπιακός, με τους πρωταθλητές Ελλάδας να φιλοδοξούν να κάνουν δική τους την κούπα για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “ερυθρόλευκοι” αντιμετωπίζουν απόψε την Καρδίτσα (20:30, Newsit.gr, ΕΡΤ 2) στον δεύτερο χρονικά ημιτελικό του θεσμού με έπαθλο το εισιτήριο για τον αυριανό (27.09.2025, 20:00) τελικό.

Οι πρωταθλητές Ελλάδας ταξίδεψαν στη Ρόδο χωρίς νέα προβλήματα, καθώς πέραν του τραυματία Κίναν Έβανς – που ακολούθησε την αποστολή – δεν υπάρχουν άλλα αγωνιστικά προβλήματα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Έλληνας τεχνικός θα πρέπει να αποφασίσει ποιος από τους επτά ξένους θα κοπεί (με πιθανότερο τον ΜακΚίσικ).

Όσον αφορά την Καρδίτσα, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου προέβη σε σημαντική ενίσχυση του ρόστερ φέτος το καλοκαίρι, λόγω και της παρουσίας της στη φάση των ομίλων του BCL.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα με τις περισσότερες κατακτήσεις του τίτλου αφού τον πρόσθεσε στο παλμαρέ του και στις τρεις προηγούμενες σεζόν, παίρνοντας τη σκυτάλη κατά σειρά από τον Προμηθέα του 2020 και τον Παναθηναϊκό του 2021.

Οι τελικοί των πέντε Super Cup…

2020: Προμηθέας-Περιστέρι 82-74

2021: Παναθηναϊκός-Προμηθέας 92-83

2022: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 52-67

2023: Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 75-51

2024: Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 85-86

Οι αγώνες του Super Cup 2025 θα έχουν live ενημέρωση από το Newsit.gr και θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2.

Το πρόγραμμα του Super Cup 2025

Παρασκευή (26.09.2025)

ΑΕΚ – Προμηθέας (17:00 ΕΡΤ2)

Ολυμπιακός – Kαρδίτσα Ιαπωνική (20:30 ΕΡΤ2)

Σάββατο (27.09.2025)

Τελικός (20:00 ΕΡΤ2)