Ολυμπιακός – Καρδίτσα: Χωρίς Σακίλ ΜακΚίσικ η εξάδα ξένων των Πειραιωτών για τον ημιτελικό του Super Cup

Οι ξένοι παίκτες που θα χρησιμοποιηθούν από τον Γιώργο Μπαρτζώκα στον ημιτελικό
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ του Ολυμπιακού (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Ολυμπιακός και Καρδίτσα θα τεθούν απόψε αντιμέτωποι στη Ρόδο, στον δεύτερο -χρονικά- ημιτελικό του Super Cup (20:30, Newsit.gr, ΕΡΤ2). Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τον ξένο παίκτη των Πειραιωτών που θα δει τον αγώνα από την εξέδρα.

Ο Έλληνας κόουτς του Ολυμπιακού αποφάσισε να αφήσει τον Σακίλ ΜακΚίσικ εκτός της εξάδας των ξένων των “ερυθρολεύκων” από τον ημιτελικό με την Καρδίτσα.

Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως ο ΜακΚίσικ θα μείνει και εκτός τελικού (27.09.2025) του Super Cup -σε περίπτωση πρόκρισης του Ολυμπιακού- με τον Έλληνα κόουτς να έχει τη δυνατότητα να τον επαναφέρει στη 12άδα, αποκλείοντας όμως έναν άλλον παίκτη.

Η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού: Σέιμπεν Λι, Εβάν Φουρνιέ, Τάισον Γουόρντ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ.

