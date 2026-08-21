Ολυμπιακός κατά Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά: «Αντί να έρχεστε ως πρόεδρος της Super League έρχεστε με θεωρίες ως Παναθηναϊκός»

Ο Ολυμπιακός εξαπέλυσε επίθεση κατά του Γιάννη Αλαφούζου για τα τηλεοπτικά δικαιώματα και την κεντρική διαχείριση της Super League.

Η πρόταση του Γιάννη Αλαφούζου στο ΔΣ της Super League για τα τηλεοπτικό δικαιώματα προκάλεσε την αντίδραση του Ολυμπιακού. Ο πρόεδρος της Super League προτείνει τα έσοδα των 14 ΠΑΕ από τα τηλεοπτικά τους δικαιώματα να καταλήγουν σε ένα ταμείο και να γίνεται ανακατανομή υπέρ των μικρομεσαίων ομάδων.

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“Αντί να έρχεστε εδώ σαν πρόεδρος της Super League, έρχεστε με θεωρίες ως Παναθηναϊκός και μας λέτε για δημιουργία ενός φορέα που θα πληρώνει τις ομάδες που θα είναι μαζί του! Και αν γίνει δεύτερος και τρίτος φορέας;”, ανέφεραν χαρακτηριστικά οι άνθρωποι των Πειραιωτών και συνέχισαν:

“Ο κύριος Μαρινάκης πρότεινε δύο χρόνια πριν να χάσει χρήματα ο Ολυμπιακός και δεν τα βρήκατε οι άλλοι τρεις μεταξύ σας! Τώρα για πρώτη φορά στην Ιστορία οι ομάδες έχουν συμβόλαιο για την επόμενη τριετία και μπορούν να είναι βιώσιμες και να σχεδιάσουν το μέλλον.

Αν λοιπόν οι τέσσερις μεγάλοι πρέπει να στηρίξουν τους μικρούς, φυσικά να το κάνουν μέσω Λίγκας, όχι με παραποδοσφαιρικούς φορείς και ταμεία. Διότι προκύπτουν θέματα ανταγωνισμού και παρανομίες και υπάρχουν και δικαστήρια.

Για όλα αυτά που λέτε έχετε κάποια μελέτη, αριθμούς, κάτι; Η απλά μια σελίδα χαρτί που έχουμε λάβει με θεωρίες; Όλοι θέλουμε την Κεντρική διαχείριση, αλλά δομημένα από την Super League και με σοβαρές μελέτες από τεχνοκράτες”.