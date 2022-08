Ο Ρόνι Λόπες αγωνίστηκε πέρυσι δανεικός στον Ολυμπιακό από τη Σεβίλλη, αλλά δεν κατάφερε να ξεχωρίσει με την παρουσία του στην ομάδα του Πειραιά.

Ο Ολυμπιακός δεν έκανε έτσι κίνηση για την αγορά του από τους Σεβιγιάνους, οι οποίοι αναμένεται μάλιστα να αφήσουν τελικά το Ρόνι Λόπες ελεύθερο να συνεχίσει αλλού την καριέρα του.

Γνωστός ρεπόρτερ επισημαίνει δε, ότι ο Πορτογάλος εξτρέμ βρίσκεται κοντά στη μετεγγραφή του στη γαλλική Τρουά, αποτελώντας οριστικά παρελθόν για τη Σεβίλλη.

Rony #Lopes is getting closer to #Troyes from #Sevilla. #transfers