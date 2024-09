Ολυμπιακός: Κώστας Παπανικολάου και Τόμας Γουόκαπ μπήκαν στις προπονήσεις των «ερυθρόλευκων»

Ο Κώστας Παπανικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία του Ολυμπιακού την Δευτέρα (2/09/24) με την «ερυθρόλευκη ΚΑΕ να ανεβάζει σχετικό video στον επίσημο λογαριασμό της στο twitter.

Την πρώτη τους προπόνηση με τον Ολυμπιακό έκαναν ο Κώστας Παπανικολάου και ο Τόμας Γουόκαπ, με τους δυο παίκτες να ενσωματώνονται στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» για τη νέα σεζόν. Αμφότεροι είχαν εξασφαλίσει έξτρα μέρες άδειας, μετά την συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου με την εθνική μπάσκετ.

Ωστόσο την Δευτέρα (2/09/24) ο Παπανικολάου και ο Γουόκαπ, φόρεσαν και πάλι τα ρούχα της προπόνησης, πατώντας στο παρκέ του ΣΕΦ. Η κάμερα μάλιστα των «ερυθρόλευκων» ήταν εκεί, ανεβάζοντας σε video τις πρώτες τους στιγμές, αλλά και την υποδοχή που τους επιφύλασσαν οι συμπαίκτες τους.

@K_pap16 and @twalkup23 joined the team!







