Ο Κώστας Σλούκας ήταν πραγματικός ηγέτης για τον Ολυμπιακό, στο Game 5 κόντρα στη Μονακό και οδήγησε την ομάδα του στην πρόκριση στο Final 4 της Euroleague.

Στην πρώτη του ανάρτηση μετά τον αγώνα λοιπόν, ο τρεις φορές κάτοχος του τίτλου, με τους Πειραιώτες και τη Φενέρμπαχτσε, έκανε λόγο για… όνειρο και έδωσε ραντεβού στους φίλους της ομάδας στο τουρνουά του Βελιγραδίου.

«Τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα, θα σας δούμε στο Βελιγράδι», έγραψε χαρακτηριστικά ο Σλούκας, μία ημέρα μετά το θρίαμβο επί της Μονακό στα play off.

Dreams come true. See you all in Belgrade! pic.twitter.com/6EAAbSacHd