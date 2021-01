Ολυμπιακός: Κρούσμα κορονοϊού στη Ζαλγκίρις πριν το ματς με τους «ερυθρόλευκους»

Η Ζαλγκίρις Κάουνας ενημέρωσε ότι ο 19χρονος σέντερ, Μάρεκ Μπλάζεβιτς, διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό, πριν από την αυριανή (22/1) αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό επί λιθουανικού εδάφους, για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Ζαλγκίρις, τα υπόλοιπα τεστ στα οποία υποβλήθηκαν οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας ήταν αρνητικά, ενώ αύριο (21/1) θα υποβληθούν σε νέο έλεγχο.

